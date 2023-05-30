Özlem Gürses: CHP Genel Merkezi'nde Pazar gecesi çok kişi ağladı

Canlı yayında zor anlar yaşayan Gürses, "Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası zor anlar yaşayan CHP'liler'in ağladığını anlatan Gürses şöyle konuştu:

"Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi herkes için ama ben en çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm."