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Gündem Özlem Gürses: CHP Genel Merkezi'nde Pazar gecesi çok kişi ağladı
Gündem

Özlem Gürses: CHP Genel Merkezi'nde Pazar gecesi çok kişi ağladı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 01:28:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun 12'inci seçim hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı.

Canlı yayında zor anlar yaşayan Gürses, "Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası zor anlar yaşayan CHP'liler'in ağladığını anlatan Gürses şöyle konuştu:

"Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi herkes için ama ben en çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm."

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