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Gündem 'Özlediğimiz tablo buydu'
Gündem

'Özlediğimiz tablo buydu'

Yeniakit Publisher
2023-05-31 00:20:00 -
'Özlediğimiz tablo buydu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimini kazanmasından dolayı Mirat Haber 'Özlediğimiz tablo buydu' başlıklı bir yorum yazısı yayınladı.

İşye Mirat Haber'in yayınladığı 'Özlediğimiz tablo buydu' başlıklı o yorum yazısı;

Erdoğan kardeşimiz seçimi kazanmış mutadı üzere ama bu defa Beştepe’de Balkon Konuşması’nı yapmaya hazırlanırken Külliye girişinde tatlı bir telaş görüldü.

Sayın Kılıçdaroğlu riyasetinde altılı masa başkanları Külliye’nin girişinde görüldü. Hemen içeri alındılar ve yukarıdan verilen talimat gereği Sayın Erdoğan’ın yanına çıkarıldılar. Samimi kucaklaşmalardan sonra hep beraberce balkona çıktılar.

Sayın Erdoğan bilinen misafirlerini tek tek takdim etti. Onlar da selam konuşmasıyla birlikte şu mealde birer kısa konuşma yaptılar:

Seçim, ülkemizi daha bir kalkındırma yarışıydı. Mütekabil bazı incitici davranışlarımız olduysa bizler de milletimize hizmet için yarıştık. Hayırla sonuçlandığına inandığımız bu yarışın sonunda milletimiz muhterem Erdoğan kardeşimizin hizmetlerine devamına karar verdi.
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Mili irade sonuçlarına saygılıyız. Ülkemize yapılacak hizmetlerinde kendilerine yardımcı olacağımız gibi projelerimizle de destek vereceğiz.

Onların ardından söz alan Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan da asıl konuşmasına geçmeden önce rakîbleri olan misafirlerine teşekkür etti. Seçim sonuçlarını tam bir olgunlukla kabul etmeleri ve yardımda bulunacakları şeklideki vaatlerinden ötürü şükranlarını sundu.

Küllüye önünde bulunan mahşeri kalabalık ve ekranları başında onları izleyen milletimiz tarafından dualarla alkışlandılar.

Tam bir olgunlukla tercihlerini yapan milletimizin görmek istediği tablo buydu, ama nerede bu olgunluk.

İslam ve ortak akıl tarafından bakıldığında görüleceği üzer pek çok eksikleri olan demokrasi işte böyle bir yarıştır. Kurallarına göre oynanmalı ve sonuçları da amasız ve fakatsız olarak kabul edilmelidir.

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