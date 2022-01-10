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Siyaset Özkoç'un skandal tehdidine AK Parti'den sert cevap: Hodri meydan
Siyaset

Özkoç'un skandal tehdidine AK Parti'den sert cevap: Hodri meydan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'a skandal tehditte bulundu. Özkoç'un sözlerine AK Parti'den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 00:09:00 - 2022-01-10 00:11:41
Özkoç'un skandal tehdidine AK Parti'den sert cevap: Hodri meydan

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Özkoç, "Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor.'' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok sert cevap geldi.

'Hodri meydan'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, ''Kocaeli’de bir siyasiye yakışmayacak bir dil ve tehdit! Siz esip gürleyince yaprak bile kımıldamıyor! Engin Özkoç.Terör sevici ortağınız Mv’nin bugünkü fotoğraflarına bir tek kelime edemeyen acizler, milletin liderini tehdit ediyor Siz değil, ağababalarınız gelsin. Hodri meydan!'' ifadelerini kullandı.

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