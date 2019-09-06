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Özkan’dan Ankara çıkarması

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 14:10
Özkan’dan Ankara çıkarması

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.


Oldukça verimli geçen Ankara ziyaretinde, Karacabey hakkında çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkent gezisi hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, Ankara’da birçok önemli isimle bir araya geldiklerini söyledi. İlk Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret ettiklerini ifade eden Özkan, “AK Parti İlçe Başkanımız Ertem İşcan ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette devam eden projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Ayrıca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’a da ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk. Yine Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekilimiz Zekeriya Birkan’la da bir araya geldik ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.


Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Başkan Özkan, Adalet Bakan Yardımcısı Danışmanı Tetkik Hakimi Erkan Akdüne, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevine getirilen Mücahit Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilen eski Dışişleri Bakanlığı Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı’na tayin olan Gençlik ve Spor Bursa eski İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin’i de ziyaret ettiklerini ve çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.


Özkan, bu tür görüşmelere devam edeceklerini dile getirerek, “Ziyaretlerimizde Karacabey’de devam eden projeler üzerine konuştuk. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önemveriyoruz. Çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:10
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