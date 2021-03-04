Özil'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasından oyanan ve 1-1 biten maçta sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.