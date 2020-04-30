  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, küçük yaşta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:06:08 -
Özil’in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, küçük yaşta çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.


Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil’in 3 yaşında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Memleketi Devrek olan Özil’in, ’Devrekliler’ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Paylaşımda ise "Kim bilebilirdi ki günün birinde Devrek Hışıroğlu Köyü’nden gurbetçi bir ailenin evladının dünyaca ünlü futbolcu olacağını?" notu yer aldı. Fotoğrafın ise Almanya’da evinin bahçesinde çekildiği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı