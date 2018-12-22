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Özhaseki'den jest! Kendi cebinden karşılayacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankaragücü-Göztepe maçının stat kirasını kendi cebinden karşılayacağını söyledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 08:23
Özhaseki'den jest! Kendi cebinden karşılayacak

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçını, Ankara Yenikent Stadyumu'nun zeminindeki problemler nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynamak isteyen ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) da bu konuyla ilgili olumlu bir geri dönüş alan MKE Ankaragücü'ne Mehmet Özhaseki'den destek geldi. 

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ankaragücü'nün kendi evinde oynaması gereken bir maçı fiziksel koşulların olumsuzluğu nedeniyle Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağının bilgisini almasının ardından Ankaragücü'nden talep edilen stat kirasını kendisinin karşılayacağını ifade etti.

Ankaragücü camiası, Mehmet Özhaseki'nin bu yaklaşımını memnuniyetle karşıladı. 

'Yalnız olmadıklarını göstermek adına bir jest yapmak istedim'

Özhaseki, Ankaragücü'nün 1910 yılından bu yana boy gösterdiğini belirterek, "Şehrimizin köklü kulübü Ankaragücü'nün Süper Lig'deki zorlu mücadelesini ilgiyle izliyorum. Ankaragücü bizim şehrimizin takımı ve şehir takımlarının anlamını çok iyi bilirim. Takımımızın kendi sahasında maç oynayamaması yeterince olumsuzluk oluşturuyor. Böyle bir dönemde yalnız olmadıklarını, Ankaragücü'nün yanında olduğumu göstermek adına bir jest yapmak istedim. Kulüp yetkililerine yardım önerimi kabul ettikleri ve şahsıma karşı gösterdikleri ilgi için de özellikle teşekkür ediyorum. Statla ilgili yaşanan gelişmeleri takip ediyorum. Ankaragücü'nün bu durumunun düzeltilmesi adına Eryaman Stadı'nın tamamlanması noktasında gerekli girişimlerde bulunacağımı ve yeni stat yapımı konusunda ve Ankara sporuna ve Ankaragücü'ne destek konusunda yerel seçimler sonrası önemli adımlar atacağımı da buradan taraftarlarımıza iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:23
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. SÜPER LİG
  4. Mehmet Özhaseki
  5. ankara gücü

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