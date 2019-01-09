Özhaseki'den Ankaragücü taraftarına müjde

Mehmet Özhaseki, Büyükşehir ile müteahhit firma arasındaki ihtilafın kurulan komisyonla çözüme kavuşacağını ve Ankaragücü'nün ikinci yarıda maçlarını Eryaman'da oynayacağını belirtti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Altındağlı muhtarlarla biraraya geldi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki programa AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı.

Ankaragücü taraftarına müjde

Eryaman Stadı ile ilgili müjde veren Özhaseki, "Yılların verdiği tecrübe ve birikim, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere her alanda destek vermesi bizleri ümitlendiriyor. Sadece İki konu söyledim ve emir verdiler ikisi de çözülüyor. Birincisi Ankaragücü meselesi. Stat bitmiş müteahhit firma ile belediye arasında ihtilaf var. Biri diyor ki 'çok harcadım, şu harcamalarım ihale dışındaydı paramı verin.' Öbürü de 'öyle bir hakkın yok' diyor. Olabilir, bu belediyelerde her zaman olan bir şey. Birisinin çok istemesi öbürünün de kanuna, vicdana uyarak milimetrik hesaplarla ödemesi çok normal. Çözmek lazım. Bir komisyon kurduk. Şimdi stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah ikinci yarı orada maçını yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da şahit oldu bu olaya. Komisyonun raporu neticesinde de müteahhidin alacağı varsa verilecek ve bitecek. İşte o kadar. Dövüşerek, çekişerek 'ben burayı size teslim etmem', 'yok ben de bu parayı vermem' diyerek olmaz ki orada kocaman milli servet duruyor." ifadelerini kullandı.