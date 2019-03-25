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Özhaseki, Merhum Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Özhaseki; "Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına inancı ve cesareti herkese örnek oldu" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:08

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini vefatının onuncu yıldönümünde ziyaret eden AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Merhum Yazıcıoğlu ile dostluklarını anlatan Özhaseki; "Bizim inancımıza göre Muhsin Yazıcıoğlu bir Şehit. Rahmetli ile ocakçılık yaptığımız dönemde tanıştık. Onun Genel Başkanlığı döneminde görevler aldık. Sonra da ölünceye kadar hiç kopmadık" dedi.

"Çok özel bir insandı"

Yazıcıoğlu'nun davasına olan inancı ve cesareti sebebi ile hem çok sevildiğini hem de örnek alındığını vurgulayan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazıcıoğlu çok özel bir insandı. Sadece parti lideri değil dava adamıydı. Davasına inanarak ölümü hiçe saymıştı. Onun yaşadığı hayat, olaylar karşısında dik duruşu ve cesaretli tavrı herkese de örnek oldu. Bugün insanlar bu yüzden buradalar. Cenab-ı Hak aynı yolda yürümeyi bizlere de nasip etsin diye dua ediyorum. Ben Kayseri'de belediye başkanlığım döneminde hiçbir siyasinin ismini caddelere vermedim. Verebilirdik ama böyle tercih ettik. Ancak Muhsin Başkanın ismini çok önemli bir caddeye koyduk. Onun adı ve hatırası orada yaşıyor. Son duam da Allah bizi ahirette de buluştursun inşallah"

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:08
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Muhsin Yazıcıoğlu
  4. Mehmet Özhaseki

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  • reşitreşit40 dk önce
    özhasekisi,mansuru,akiti hepsi muhsinci oludu.bak şu seçimlerin yaptığına.

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