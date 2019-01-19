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Özhaseki: Çankaya'ya yazık oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Büyükşehir- ilçe Belediyesi kavgaları, ideolojik takıntılar, hizmetten ziyade başka türlü düşünceler Çankaya'yı geriletti, yazık oldu." dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
Özhaseki: Çankaya'ya yazık oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Çankaya şimdiye kadar hizmet alamamış bir yer. Büyükşehir- ilçe Belediyesi kavgaları, ideolojik takıntılar, hizmetten ziyade başka türlü düşünceler Çankaya'yı geriletti, yazık oldu. Şimdi hizmet etmeye talip insanlar var. Biz Çankaya'ya hizmet etmeye talibiz" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren AK Partili Mehmet Özhaseki, gittiği her ilçede öncelikle MHP teşkilatını ziyaret ettiğini söyledi. Mehmet Özhaseki, "Yönetimdeki arkadaşlarımızla sohbet ediyorum, niye bir araya geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tabii herkesin anlatım tarzı biraz farklı oluyor. Nihayetinde Bakanlık yaptığım dönemde Türkiye'nin başından geçen badireleri bire bir yaşayan, bilen birisi olarak hitap etmeye çalışıyorum. Güneydoğu'dan Sorumlu Koordinatör Bakan olarak gittiğimde rastladığım olayları, gördüklerimi onlarla paylaşıyorum. Çok doğru bir tespit üzerine ittifak yaptık, bunu anlatmaya çalışıyorum. Oradan müthiş şekilde teveccüh görüyoruz, sevinç dalgası yayılıyor. Bir araya gelmemizin getirdiği sinerjiyi de inşallah yarın bir gün 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak göstereceğiz" diye konuştu.

"Yazık oldu"

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya'dan beklentisi sorulan Özhaseki, "Ben Çankaya'dan çok ümitliyim. Net söylüyorum; Çankaya şimdiye kadar hizmet alamamış bir yer. Çocukluğumuzdan beri Çankaya'nın ismini duyarız, görürüz, biliriz. Ora bir farklıydı herkesin gözünde. Şimdi Çankaya aynı değeri koruyor mu size göre? Hayır. Niye? Hizmet alamadığı için. O kadar basit. Basit şekilde Büyükşehir-İlçe Belediyesi kavgaları, ideolojik takıntılar, hizmetten ziyade başka türlü düşünceler Çankaya'yı geriletti, yazık oldu. Şimdi hizmet etmeye talip insanlar var. Biz Çankaya'ya hizmet etmeye talibiz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
  1. Çankaya
  2. Ankara
  3. AK Parti

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