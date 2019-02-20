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'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı sonucu verdi'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday Mehmet Özhaseki ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:53
'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı sonucu verdi'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki ile görüştüğünü söyledi. Acet, Özhaseki'nin başta rakibi Mansur Yavaş'ın anketlerde önde olduğunu, ancak daha sonra durumun kendisinin lehine değiştiğini ifade ettiğini aktardı.

Mehmet Acet, "Ankara yarışı ne durumda? Mehmet Özhaseki Başkent'e ne vadediyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında Özhaseki ile gerçekleştiği görüşmeye dair aktarımlarda bulundu.

"Özhaseki Yavaşla ilgili özenli bir dil kullanıyor"

Özhaseki'nin rakibi Mansur Yavaş ile ilgili konuşurken özenli bir dil kullandığını belirten Acet, "Özhaseki, seçimlerdeki rakibi Mansur Yavaş'la ilgili konuşurken de özenli bir dil kullanıyor. Eleştiriyor ama bu eleştirilerini ‘Seçim rekabeti' bağlamının ötesine taşıyıp, kişiselleştirmiyor, seviyeyi düşürmüyor. Yavaş'ı ‘Projesi olmamakla' eleştiriyor mesela" dedi.

Acet, şöyle devam etti:

"Kendisine bir kentte insanların belediye ile ilişkilerinde ulaşım ve su faturaları üzerinden sürekli bir etkileşim halinde olduğunu hatırlatıp 'Mansur Yavaş su fiyatlarını indirme vaadinde bulunuyor, bu önemli bir şey değil mi' diye sordum.

'Su faturalarında indirim vaadi bir proje değildir. Bir tarife meselesidir. Hesabını kitabını yaparsın, ona göre yapabileceklerini hayata geçirirsin. Nitekim Mustafa Tuna Bey bu indirimi zaten yapmış durumda' dedi.

Peki, Ankara yarışında son durum nasıl?

Adaylar belli olup yarış başladığında Mansur Yavaş'ın önde olduğunu gösteren bazı anketler ortaya çıkmıştı.

Başlangıç için bu bilgiyi Özhaseki de doğruluyor.

Ancak ilerleyen zamanlarda durumun kendisi lehine değiştiğini, kararsızların kendi adreslerine geri dönmeye başladığını ve şu an Yavaş'ın önüne geçtiğini dile getiriyor.

Anketin büyüğünü 31 Mart akşamı göreceğiz tabi.

Ama eğer belediyecilik kabiliyeti ve kalitesi üzerinden bir yarış yürüyecekse, Mansur Yavaş'ın Özhaseki karşısında elinin bir hayli zayıf olduğunu düşünmekteyim."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:53
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki

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