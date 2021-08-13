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Siyaset Özhaseki açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun oyununu bozan istatistik
Siyaset

Özhaseki açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun oyununu bozan istatistik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri hizmet etmemizi engelliyor" yalanını rakamlarla çürüttü. Özhaseki, "İBB Başkanlığı'nın gönderdiği maddelerin yüzde 98'ine 'Evet' demişiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 17:37:00 - 2021-08-13 17:44:17
Özhaseki açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun oyununu bozan istatistik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun'da Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. AK Parti Giresun İl Başkanlığında parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, genel ve yerel seçimlerde 20 yıldır birinci parti olduklarını söyledi.

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Onların tüm dünyası algı üzerine kurulu. Durmadan algı operasyonu çekiyorlar. Son dönemlerde, bir, iki yıldır bu algı meselesi çok dilleniyor ve konuşuluyor. Nedir bu algı? Algı dediğimiz çok iğrenç bir şey, yalan, üçkağıt, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin gözünü boyamak. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin birinci işi bu oldu, algı operasyonu. Ankara'da ve İstanbul'da gerek belediye başkan adayları gerekse CHP Genel Başkanı, 'devletten paraya bile ihtiyaç yok, öyle öz kaynaklar var ki biz acayip hallederiz bu işi, biz öz gelirlerimizi artırırız' falan derken iş başına geçtiler, neredeyse iki buçuk sene oluyor, daha taş üstüne taş koymadılar.

Ama durmadan biraz önce lanetlediğimiz bu algı operasyonuna başvurdular. Onların deyimiyle 'AKP önümüzü kesiyor', Allah iyiliğinizi versin. AK Parti nerede önünüzü kesiyor sizin, ne yaptı da AK Parti önünüzü kesti sizin? İki sene içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başkanlık olarak 2 bin 179 tane madde göndermişler, yüzde 98'ine AK Partililer olarak 'evet' demişiz, yüzde 2'sine 'hayır' demişiz. Onlar da yeşil alanları talan ettikleri işler veyahut dosya hazırlayamadıkları, eksik evraktan dolayı, 'dosya hazırlamayı bile bilmiyorsunuz' diye bizimkilerin itiraz ettikleri işler. Bunun dışında ne getirmişlerse 'evet' diyoruz. Kim önünüzü kesiyor sizin?"

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Yorumlar

Fos ekrem

Ekrem başarısızlığın kılıfını hazırlamış kim inanır kadir inanır
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Konuşan Kim

Sayaçları PKK okuyacak diyen müfteri.
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