Özhaseki açık açık uyardı: Bazı arkadaşlarda bir hava başladı, ne oluyor ya?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki bugün Sincan ilçesinde STK temsilcileriyle buluştu. Özhaseki, yaptığı konuşmada bazı belediye başkanlarını eskort ve koruma konusunda eleştirerek ''Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah’ın izniyle biz Ankara’da bunu sağlarız, çalışırız gayret ederiz herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık.” dedi.

Özhaseki toplantının ardından Sincan’da seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.