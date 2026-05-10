Özgür’ü cilalayan Ekrem Açıkel dalga konusu oldu
Türkiye’nin yeni “bağımsız” gazetecilik yıldızı Ekrem Açıkel, Sözcü TV’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı öyle bir performans sergiledi ki, izleyenler “Adnan Oktar’ı öven kedicikleri mi izliyoruz” diye şaşırdı.
“Soluksuz soluğa geçti Sayın Genel Başkan” diyerek başlayan methiye yağmuru, “yüreğinizden koptu geldi” ve “bu önemliydi” gibi cümlelerle devam etti. Açıkel’in gözlerindeki o ışıltı, maaş bordrosunun CHP’ye bağlı olduğunu doğrular nitelikteydi!..
Ankara kulisleri ve sosyal medya, bu tarihe geçecek yandaşlığı konuşuyor. Ankara’dan gelen bilgilere göre siyaset çevreleri, “Adam resmen paspas oldu” yorumları yaptılar. Sosyal medyada ise, “Bir dahaki sefere çiçek de götürsün” esprileri yapıldı.
Gündem
Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Yerel
İstanbul’un İSKİ’si varsa Eskişehir’in ESKİ’si var CHP'li belediyeler beceriksizlikte yarışıyor