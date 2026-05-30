Okan Buruk çok ama çok istiyor: Rams Park aşığı Curtis Jones: Galatasaray yolunda
Galatasaray ve Inter, Liverpool forması giyen 25 yaşındaki İngiliz orta saha Curtis Jones’u transfer listesine aldı.
Galatasaray ve Inter, Liverpool forması giyen 25 yaşındaki İngiliz orta saha Curtis Jones’u transfer listesine aldı.
Galatasaray’da transfer kazan kaynamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones ile ilgilendiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalyan devi Inter ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Transfer iddiaları sıcaklığını korurken, Curtis Jones’un daha önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu.
- Galatasaray Stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23