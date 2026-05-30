Kan akıtmaya devam: Alkol illeti bayramda da durmadı Artık rüyasında görecek! Icardi kara listeye alındı: ABD vizesi iptal Tarih belli oldu, Dursun Özbek hemen harekete geçecek! İlk imza yolda Okan Buruk çok ama çok istiyor: Rams Park aşığı Curtis Jones: Galatasaray yolunda Kötü bir kaleci değil: Onana gerginlik oluşturur: Trabzonspor için umut var Bu detaya dikkat: Bulaşık makinesinin eko modu neden saatlerce sürüyor? Maden suyunda zehir tehlikesi! Ülkelerinde ünlü markanın tüm şişelerini topluyorlar Eski yıldız geri dönüyor: Muiqi çok daha ucuza bitti: Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli Lokman Hekim'in şifa dağıtan reçetesi... Kadim otu tüketen hastalanmıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Icardi ile ilgili müthiş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mauro Icardi, saha dışındaki vukuatlarıyla yine dünya gündeminde. Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı nafaka krizi nedeniyle Arjantin'de 'kara liste'ye alınan yıldız oyuncuya, ABD'den şok bir yasak geliyor. Yeni sevgilisi China Suárez ile dünya turnesine çıkan Icardi, borçlarını ödemezse 2026 Dünya Kupası'nı rüyasında görecek!

Mauro Icardi’nin saha dışındaki bitmek bilmeyen vukuatları bu kez de küresel seyahat planlarını baltalamak üzere. Arjantin'den La Capital’in özel haberine göre golcü oyuncu, eski eşi Wanda Nara’ya olan çocuk nafakası borçları yüzünden Kuzey Amerika vizesini kaybetme ve 2026 Dünya Kupası finallerini yerinde takip edememe riskiyle karşı karşıya kaldı.

Icardi, resmi olarak Buenos Aires Belediyesi Çocuk Nafakası Borçluları Sicili’ne kaydedildi. Icardi’nin kızları Francesca ve Isabella için ödemesi gereken 14 aylık nafakanın sadece 4 ayını yatırdığını ve toplam borcun 600 bin doları bulduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Buenos Aires hükümeti ile ABD federal makamları arasında imzalanan yeni "Güvenli Standlar" protokolü, turnuva biletine sahip olan nafaka kaçaklarının doğrudan Washington’a raporlanmasını içeriyor.

Arjantin yargısı, çocuk nafakası borcu olan ebeveynlerin lüks harcamalar yapmasını engellemek amacıyla veritabanını ABD hükümetiyle paylaştı. Bu doğrultuda, borcunu kapatmadığı sürece Icardi’nin ABD vizesi iptal edilecek ya da sınır kapısından doğrudan geri çevrilecek.

+90 (553) 313 94 23