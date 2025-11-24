  • İSTANBUL
Özgür Özel'in vaadi zillete düşürmeye devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara geldiğinde indirim yapmayı vaat ettiği alkol, zillete düşürmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Sosyal Tesisler bahçesinde Bartın Irmağı’na atlamak isteyen O.T. isimli şahsın arkadaşları polise haber verdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce intihardan vazgeçen şahıs, ekiplerin yanına doğru giderek derdini anlatmaya başladı.

Alacağı bulunduğunu ve alamadığını belirten O.T., polisle konuşurken bir anda baygınlık geçirdi. Polis ekipleri, yere yığılan O.T.’yi kendine getirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yorumlar

OMUT

KAMALIN İLK AÇTIRDIĞI ALKÜL FABRİKASI DENİYOR. BUNLARDA CHP NIN ATASININ YOLUNDALAR.
