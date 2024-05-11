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Medya Özgür Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne olacak? Kendisine yönelik bir operasyon olarak görüyor
Medya

Özgür Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne olacak? Kendisine yönelik bir operasyon olarak görüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-11 17:15:00 -
Özgür Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne olacak? Kendisine yönelik bir operasyon olarak görüyor

Yerel seçim sonrası CHP içinde yaşanan “güç dengesi” çatışmaları devam ediyor. Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’in parti içi denge konusunda attığı adımları anlatıp “Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne?” diye sordu.

Yerel seçim sonrası CHP içinde yaşanan “güç dengesi” çatışmaları devam ediyor. Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’in parti içi denge konusunda attığı adımları anlatıp “Özel’in stratejisine karşı İmamoğlu’nun hamlesi ne?” diye sordu.

Özel’in izlediği stratejiyi detaylı olarak anlatan Selvi’nin yazısı özetle şöyle:

“Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı konusunu kendi yetki alanına çekerken, İmamoğlu’nu ise üç eşit adaydan biri konumuna iterken, Ekrem İmamoğlu’nun bundan memnun olduğunu düşünmek mümkün değil.

İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Umudunu 2028 seçimlerine bağladı. CHP’nin başına Özgür Özel’in geçmesini sağlayarak partiyi sağlama aldığını düşündü. Seçimleri yeniden kazanınca önünde hiçbir engelin kalmadığına inandı. Ama şunu hesap edemedi. Seçimler Mansur Yavaş ve Özgür Özel alternatiflerini de ortaya çıkardı. Seçime muhalefetin tek adayı olarak girip, üç eşit aday olarak çıktı.
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İMAMOĞLU’NUN HAMLESİ

Ekrem İmamoğlu kararlı bir siyasetçi. Şimdi sustuğuna bakmayın kolay kolay pes etmez. Her şeyin farkında. Ankara siyasetinde Erdoğan, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli arasında inşa edilen yeni siyasi düzeni kendisine yönelik bir operasyon olarak görüyor.

Bakalım Ekrem İmamoğlu’nun karşı hamleleri ne olacak?”

 

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