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Gündem Özgür Özel’in rahatsız olduğu şeye bakın! AK Partili belediyeler alkol ruhsatı vermiyormuş
Gündem

Özgür Özel’in rahatsız olduğu şeye bakın! AK Partili belediyeler alkol ruhsatı vermiyormuş

Yeniakit Publisher
2024-03-23 18:14:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili belediyelerin alkol ruhsatı vermemesinden rahatsızlık duyarak skandal ifadeler kullandı.

Seçimlere az bir süre kala para kuleleri skandalı ile gündeme gelen CHP'den akılalmaz çıkışlar gelmeye başladı.

İlginç açıklamaları ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan Özgür Özel, Ak Parti'nin yönettiği belediyelerin içkili lokanta ruhsatı vermemesini ülkenin en büyük sorunu olarak yorumladı.

Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Alkol ruhsatı vermemekle övünüyorlar. Hangi büyükşehirlerinizde alkol ruhsatlı lokanta açılabiliyor? Kayseri, Konya'da açılabiliyor mu? AK Parti’nin yönettiği kentlerde yabancı turistin alkol alarak yemek yiyebileceği bir tek mekan yok" ifadelerini kullandı.

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