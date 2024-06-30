Özgür Özel'in kardeşi CHP’li belediyeye isyan etti “Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka”

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin kararı ile suya tek seferde yüzde 45 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar su fiyatlarına yapılan zammı tepki gösterirken dikkat çeken çıkış CHP lideri özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den geldi.

CHP’li Cemil Tugay’ın yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız Cuma günü suyun metreküp fiyatlarına ve atık su bedellerine yüzde 45 oranına zam yapmış ve bu zammın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını kararlaştırmıştı.

BARIŞ ÖZEL İSYAN ETTİ

Alınan zam kararı İzmirlileri isyan ettirdi. Verilen tepkilerden ise en dikkat çeken Barış Özel’den geldi. Özgür Özel’in kardeşi olan Barış Özel, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirirken CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert sözler ile yüklendi ve verdiği vaadi tutmadığını söyledi.

BÖYLE Mİ YÖNETECEKSİNİZ?

Özel, Cemi Tugay’ın seçilmeden önce suya indirim vaadini hatırlattı. Barış Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahallı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!”

NE OLMUŞTU?

CHP’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda yaşanan lider değişiminde Özgür Özel, CHP Genel Başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu’ndan almıştı.

Yerel seçimlerde aday belirleme süreçlerinde İzmir özelinde de sorunlar çıkmış ve mevcut başkan Tunç Soyer yerine ilçe belediye başkanlarından Cemil Tugay aday gösterilmişti.

Yerel seçimlerden önce seçim vaatlerini açıklayan Tugay, İzmir’de insanların su fiyatlarından haklı olarak şikayetçi olduklarını, kendisinin seçilmesi halinde su fiyatlarını kademe kademe düşüreceğini açıklamıştı.