Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı o çağrı herkesi şaşırttı! Hadi git işine be

Tarkan Zengin, CHP'nin Gezi olaylarını savunmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesini istemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu tutumun Türkiye’nin demokratik değerlerine zarar verdiğini vurgulayan Zengin, Gezi kalkışmasının özür dilenecek bir olay olmadığını kaydetti. İşte Tarkan Zengin'in Akşam gazetesindeki yazısı:

"2013 yılının Mayıs ayında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledilmesi nedeniyle eylemler başlatıldı. Sözde çevre duyarlılığıyla başlayan eylemler bir anda gayrı meşru yöntemlerle hükümeti düşürme eylemlerine döndü.

Yaklaşık bir ay süren eylemler boyunca şiddet, hakaret, kundaklama ve kamu mallarına zarar verme gibi aşırılıklar yaşandı. Eylemciler vandallıkta sınır tanımadılar.

BBC, Deutche Welle, AFP, Reuters gibi batılı medya kuruluşları 24 saat canlı yayın yaparak olayların büyümesini sağladı. Sosyal medya platformlarında içerden ve yurt dışından binlerce yalan haber yapıldı. Gezi kalkışması bir yönüyle uluslararası güç odaklarının operasyonu haline geldi.

KALKIŞMACILARDAN ÖZÜR DİLEMEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gezicilerden özür dileme çağrısı yaptı.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde büyük bir kaos çıkaran, şiddet uygulayan, seçilmiş hükümeti yıkmaya çalışan, toplumun büyük bölümüne hakaret eden, uluslararası güç odaklarıyla işbirliği yapan, ülke ekonomisine büyük zararlar veren bir eylem savunulmaz. Biz de ana muhalefet lideri gezi kalkışmasını savunmayı da geçti, kalkışmayı yapanlardan özür dilenmesini bekliyor.

Gezi kalkışması için özür dilemek; ülkemizin ekonomisine doğrudan 1,4 milyar dolarlık büyük bir maliyeti olanlardan özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; 45 ambulansı, 80 belediye otobüsünü, 85 otobüs durağını, 214 özel aracı ve 240 polis aracını ateşe verenlerden özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; 58 kamu binasını, 14 siyasi parti binasını ve 337 işyerini tahrip edenlerden özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; eylemler sırasında ülkemizin büyük çoğunluğunu oluşturan kesimlere aleni hakaret ve küfür edenlerden özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine tempo tutarak hakaret edenlerden özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki evine ve Dolmabahçe'deki ofisine yürüyen vandallardan özür dilemektir.

Gezi kalkışması için özür dilemek; eylemler başladıktan sonra eylemlerin vandalizme dönüşmesini sağlayan DHKP-C, MLKP ve marjinal sol/sosyalist terör örgütlerinden özür dilemektir.

GEZİ KALKIŞMASINI SAVUNANLAR ŞİDDETİ REDDETMİYORLAR

Gezicilere methiyeler düzenlerin gezinin ortaya çıkardığı şiddeti, vandallığı, toplumun önemli bir kesimine yapılan hakaretleri reddettiğini duyduk mu?

Gezi kalkışmasını savunanların otobüsleri, ambulansları, polis araçlarını yakanlardan, kamu ve özel binaları ateşe verenlerden şikayet ettiklerini gördünüz mü?

CHP Genel Başkanı, ülkeye verdikleri büyük zararlar ve yaptıkları vandallıklar için öncelikle gezi kalkışmasını yapanlara özür çağrısı yapması gerekmez mi? Ülkemizin neredeyse yarısına hakaret eden birini baş tacı eden, protokolde yanına oturtan birinden gezicilere özür çağrısı yapması beklenemez."