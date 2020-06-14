Özgür Özel'in bekçiler için örnek gösterdiği isim Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bekçilerin iktidar yanlısı olarak hareket ettikleri eleştirisi yapan Özgür Özel, “Bekçi kardeşlerimize bir tek şey söylüyoruz: Orhan Kemal’in ‘Murtaza’sındaki gibi bir bekçi olun. Mahallenin bekçisi olun. Birileri bekçiyi tekçi yapmak istiyor. Tekçi olmayın! Olmayın ki bu milletin gönlündeki bekçinin yeri değişmesin” dedi.

Ahmet Hakan çok sinirlendi

İşte bu sözler Özgür Özel'i tüm Türkiye'nin dilinde dalga konusu yaptı... Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde Özgür Özel'e "Bekçilerin gerçekten 'Bekçi Murtaza' gibi mi olmasını istediğini sorup, Bekçi Murtaza'nın nasıl bir bekçi olduğunu anlattı. Özgür Özel'e "Orhan Kemal'in 'Murtaza' adlı eserini okudunuz mu? Okuduysanız da gerçekten anladınız mı?" diye soran Ahmet Hakan, "Gerçekten bekçilerin Bekçi Murtaza'ya benzemesini ister misin" diye sordu.

Kraldan çok kralcılığın sembolü

"Yahu Orhan Kemal’in “Murtaza”sı... Tekçi bekçiliğin şahikasıdır şahikası!" diyen Ahmet Hakan, 'Bekçi Murtaza'nın nasıl bir bekçi olduğunu şöyle özetledi: "

- Bütün varlığını, iktidarın varlığına armağan etmiştir.

- Kraldan çok kralcılığın sembolüdür.

- Sürekli “Görmüşüm kurs, almışım amirlerimden çok sıkı terbiye, hem de disiplin” der durur.

- Gece ışıkları açık evlerin kapısına dayanır, o tatlı Rumeli şivesiyle... “Niçin yatmazsınız gecenin bu saatine kadar? Ha? Niçin” der.

- Vazifesi, insani değerlerden bile önce gelir Murtaza için.

- Sistemi sorgulamaz, sistemle bütünleşir.

- Her durumdan kendisine vazife çıkarır, devletten çok devletçidir.

- Kendisini mahallenin tek adamı olarak görür.

- Murtaza’ya göre... Yukarıda Allah vardır, Ankara’da devlet ve hükümet vardır, mahallede de kendisi vardır."

Murtaza'nın bir tık ilerisi Hitler'in kahverengi gömleklileri...

“Murtaza”, sistemle bütünleşmeyi öyle abartır ki...

Bekçiliğini yaptığı fabrikanın patronunun çıkarı için öz kızının ölümüne bile sebep olur.

Murtaza’nın bir tık ilerisi...

Hitler’in kahverengi gömleklileridir. Mussoli’nin kara gömleklileridir. O derecedir yani.

Bekçiler Özgür Özel'in kapısına "sen niye yatmadın" diye dayansa...

Günümüzün bekçileri...

Özgür Özel’in tavsiyesine uyup Orhan Kemal’in trajik kahramanı “Bekçi Murtaza” gibi davranmaya kalkarlarsa...

Özgür Özel, gecenin bir yarısı kapısına dayanıp “Sen niye yatmadın? Hadi yat bakayım. Yarın mesai var” diyen bekçilere hazır olmalıdır.

Bekçi Murtaza çok koyu bir İsmet Paşa hayranı

Özgür Özel açısından işin çok ama çok daha vahim bir tarafı daha var: 1940’lı yıllar Türkiye’sinin bir ürünü olan Murtaza...

Çok koyu bir İsmet Paşa hayranıdır... CHP’yi devlet olarak görür... Bu nedenle CHP’ye karşı kurulan tüm partileri disiplinsizlik olarak yorumlar... Serbest Fırka’nın çanına ot tıkanmasından memnundur mesela... Demokrat Parti diye bir şeyin çıkmasına fena halde öfkelidir... İsmet Paşa’dan bu “disiplinsizler güruhu”nun tümünü cehenneme yollamasını beklemektedir...

Balta taşa vurulur da bu kadar mı vurulur?

İlahi Özgür Özel!

Bir balta taşa vurulur da...

Bu kadar mı vurulur!