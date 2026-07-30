Özgür Özel’in abdest şovu sonrası Barış Yarkadaş’ın sözleri yeniden gündem oldu

CHP’yi bölerek Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, patronu Ekrem İmamoğlu’ndan çok şey öğrendiğini kanıtladı. Seçim dışında alkollü masalarda takılıp seçim sürecinde Eyüpsultan’a giderek Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu’nun izinden giden Özgür Özel, bir cami şadırvanına gitti ve kameralar önünde abdest aldı. O anları kendi yandaş medyasına servis ettiren Özel, büyük tepki çekti. Kabir başında rakı şovları yaptığı günler yeniden gündem olan Yeni Parti liderinin görüntüleri, “Ayılmadan namaza durulmaz” yorumlarına neden oldu.

BARIŞ YARKADAŞ’IN İTİRAFI GÜNDEMDE

Özgür Özel Yeni Parti’yi kurduğu gün Hacı Bayramı Veli Camii’ne gidip Cuma namazı kılmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde bir canlı yayına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. CHP’den bir dönem milletvekilliği yapan Yarkadaş, “Ben, Özgür Özel ile birlikte 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini, cuma namazına gittiğini görmedim. Bunlar samimi olmayan şeyler.” demişti.

Özgür Özel’in önce Cuma namazı, ardından abdest şovu yapması, Yarkadaş’ın sözlerini yeniden akıllara getirdi.