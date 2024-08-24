Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

CHP lideri Özgür Özel’den birbirinden farklı “Hamas” açıklamaları gelmeye devam ediyor. Filistin’in Gazze Şeridi’nde İsrail işgaline karşı kurtuluş savaşı veren Hamas’ı “terör örgütü” diyen Özgür Özel, yerel seçim sürecindeki mitinginde bu söylemini yumuşatmıştı. Mütedeyyin kesimin oylarıyla birçok belediyenin kazanılmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı’nın yayınında Hamas aleyhinde sert bir söylemde daha bulunan Özgür Özel, dün yine ağız değiştirdi.

Daha önceki sözlerini inkar eden Özel, Hamas’a terör örgütü demediğini iddia etti.

Halefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık CHP liderliği döneminde sıklıkla başvurduğu ve ismiyle özdeşleşen “çark” metodunu uyguladığı görülen Özgür Özel’in baş döndüren Hamas söylemleri tarih tarih şöyle sıralandı:

26 Ekim 2023: “Tayyip Erdoğan tarafından Hamas’ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür.”

27 Şubat 2024: “Hamas’ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail’in verdiği orantısız cevap, İsrail de çocukları öldürmektedir.”

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13 Mart 2024: “Hamas’a terör örgütü diyor... Hamas’a terör örgütü diyor muyum demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim ama yaptığı terörist saldırıları kınadım.”

29 Haziran 2024: “Hamas gecenin bir yarısı yok balonlarla, zeplinlerle balonlarla, zeplinlerle suçsuz günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı. Bu meselenin orada başladığını görmek lazım. Bunu söyleyince ‘vay efendim sen Hamas’a terör örgütü diyorsun...’ Yaptığı terör eylemi kardeşim!”

23 Ağustos 2024: “Ben terör örgütü demedim. CHP Genel Başkanı olarak Hamas’a terör örgütü demedim. Terör eylemleri yapıyor dedim. Hamas’ın yaptıkları terör eylemi.”

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