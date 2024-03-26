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Siyaset Özgür Özel’i ter basacak! “Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı”
Siyaset

Özgür Özel’i ter basacak! “Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı”

Yeniakit Publisher
2024-03-26 13:44:00 -
Özgür Özel’i ter basacak! "Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı"

Kurultay gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan gazeteci Nuray Başaran, "Atatürk'ün koltuğunun parayla satıldığını" öne sürdü ve açılan davalar nedeniyle kurultayın iptal edilebileceğini söyledi.

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isyan bayrağı çekildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi; Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu. Olaylı geçen kurultayın perde arkasında yaşananlar ise aylar sonra ortaya çıktı.

Perde arkasını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan ve kurultay sürecinde eski CHP Lideri'nin odasındaki tek gazeteci olarak bilinen Nuray Başaran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Global ekranlarında CHP'de yaşanan kurultay dönemiyle ilgili konuşan Başaran, halihazırda yaşanan süreçle ilgili açılmış 2 dava olduğunu belirtti. Açılan davalar nedeniyle kurultayın iptal olma durumu olduğunu ifade eden Başaran, en önemli tanıklardan birinin de kendisi olacağını vurguladı.

"Kurultayın yok hükmünde sayılma ihtimali var." diyen Nuray Başaran'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Aslında kurultay gecesinde de Kemal Bey’in odasından iki görüntü yayınlandı ama bunlara sonra geçeceğim. Önce Bülent Kuşoğlu’yla başlamak istiyorum para kuleleriyle birlikte. Orada kurultayın başından sonuna kadar odada Kemal Bey’in özel davetlisi olarak bulunan tek gazeteci bendim. Yine kurultayla ilgili şu anda açılmış ve yürütülen 2 dava var. Bir tanesi savcılık soruşturması ve üzerinde gizlilik kararı var elbette o konuda çok konuşamayız ama kurultayın olanlar ve yaşananlar noktasında yok sayılması ya da iptal olması konusunda ayrı bir dava var. Sanırım orada da en önemli tanıklardan bir tanesi ben olacağım. Yayında açıklayabildiğim bazı şeyleri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Kurultayın yok hükmünde sayılma ihtimali var."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözlerine devam eden Nuray Başaran, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı eleştirilere değindi.

Başaran, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasıyla ilgili, "Kemal Bey’in neden evinde oturmadığı bile çok tartışma konusu oldu. Hatta bir gün niye evinde oturmuyor noktasında dedim ki Kemal Bey oturup torun mu bakacak? Bütün eski genel başkanların ofisleri var, büroları var. Adamın şu anda 7 tane koruması devam ediyor, yani ne yapacak. Devlet şu anda 7 korumayı Kemal Bey’den almış değil. Bu sizi niye rahatsız ediyor?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun değişimciler tarafından 'meydanlara inmiyor' eleştirilerine de yanıt veren Başaran, ilk defa CHP'de Mustafa Kemal'in koltuğunun satıldığını söyledi.

Nuray Başaran, "Daha sonra Kemal Bey için niye meydanlara inmiyor, niye oy istemiyor baskısı geldi. Şimdi Kemal Bey’i başarısız bulduğunuz ve gitsin dediğiniz bir ortamda eski genel başkan neden sokağa çıksın? İlk defa CHP’de Atatürk’ün koltuğunun satıldığını görüyoruz o zaman biz." dedi.

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