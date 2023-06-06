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Siyaset Özgür Özel'e Sözcü TV'de zor soru! "O zaman Kılıçdaroğlu da tek adam olmadı mı?"
Siyaset

Özgür Özel'e Sözcü TV'de zor soru! "O zaman Kılıçdaroğlu da tek adam olmadı mı?"

Yeniakit Publisher
2023-06-06 23:33:00 - 2023-06-07 00:15:02
Özgür Özel'e Sözcü TV'de zor soru! "O zaman Kılıçdaroğlu da tek adam olmadı mı?"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında konuştu. Yayında Özel'i terleten şu soru geldi: Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde kariyerinin 13. hezimetini yaşadı.

Kılıçdaroğlu, hiçbir seçimden sonra istifa etmeyi düşünmese de bu sefer muhalefete yakın gazeteciler ve bazı siyasetçiler tarafından topa tutuldu. Kılıçdaroğlu kendisine yönelik yükselen "istifa" çağrılarına son yenilgisinde de kulak tıkadı.

Sözcü TV canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği soruldu.

"Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok" diyen Özel, ardından "Parti yönetimi hangi kıstasa göre belirlendi? Aynı isimler görev alıyor" sorusuna da cevap vermek zorunda kaldı. Özel, "Yeni atanan MYK üyeleri bir kıstasa göre belirlendi. Partiyi kurultaya götürecek bir MYK atadı, kıstas bu." dedi.

'Tek adam' sözü hatırlatıldı!

Özel, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilerin (tek adam) bugün Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığına dair yorumlara ise, "Doğru da ne yapacaksın?" diyerek cevap verdi.
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