Özgür Özel'e istifa çağrısı: "Sessiz kalanlar bu çürümüşlüğün ortağıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde sular durulmuyor. Son dönemde yerel yönetimler ve genel merkez düzeyinde ayyuka çıkan rüşvet, yolsuzluk ve liyakatsiz atama iddiaları, parti tabanında ve eski yöneticilerde büyük bir infiale yol açtı. CHP Eski Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Narsap ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski meclis üyesi Hüseyin Sağ, mevcut yönetimi hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

ERkan Narsap

"Derhal o koltukları boşaltın!"

Erkan Narsap, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partinin içine sürüklendiği durumu "çürümüşlük" olarak tanımladı. CHP'nin şahısların veya koltuk hesabı yapan grupların değil, halkın partisi olduğunu vurgulayan Narsap, şu ifadelerle istifa çağrısı yaptı:

Hüseyin Sağ

"Bugün partiyi tartıştıran, itibarsızlaştıran ve suskunlukla bu kirli düzene alan açan anlayış da bu tablonun sorumlusudur. CHP sahipsiz değildir! Derhal istifa! Derhal o koltukları boşaltın!"

Narsap, yaşananlara sessiz kalan milletvekillerini ve parti yöneticilerini de eleştirerek, "Susan da bu düzenin parçasıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Belediyelerde "Halı çalma ve rüşvet" iddiası

Parti içindeki bir diğer sert eleştiri ise Hüseyin Sağ'dan geldi. Sağ, özellikle Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına değindi. Rüşvet ve çıkar ilişkilerinin belediyecilik anlayışının önüne geçtiğini savunan Sağ; rüşvet alma, araç tahsisi ve hatta "halı çalma" gibi akılalmaz örnekler vererek CHP yönetiminin bu duruma seyirci kalmasını eleştirdi.

CHP yönetimi sessiz

Ard arda gelen "yolsuzluk" ve "istifa" çıkışları karşısında CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Parti içindeki bu "iç isyanın" önümüzdeki günlerde daha da genişlemesi bekleniyor.