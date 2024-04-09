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Siyaset Özgür Özel'den YSK provokasyonu! 'Bizzat yapacağım'
Siyaset

Özgür Özel'den YSK provokasyonu! 'Bizzat yapacağım'

Yeniakit Publisher
2024-04-09 19:36:00 - 2024-04-09 19:42:46

Tepkilere rağmen Lütfü Savaş'ın aday gösterildiği Hatay'da, AK Pati karşısındaki yenilgisini hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK provokasyonuna devam edeceğini söyledi. Özel, "Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım." dedi.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için memleketi Manisa'da bulunan Özel, Çatal Mezarlığı'nda, "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi ve 1979 yılında öldürülen eczacı ve siyasetçi Neşe Gülersoy ile yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlıktan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, aile büyükleri ile Manisa'da iz bırakmış kişilerin kabirlerini ziyaret ettiğini söyledi.

"Başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım"

Özel, YSK'nin CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin soru üzerine, "Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım." dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır."
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Özgür Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper eşlik etti.

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