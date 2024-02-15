  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne iş yapıyor, ne iş yapılmasını hazmediyor... Takoz Ekrem

Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! Bu sefer o füzeyi test etti

Erzincan'da kayan toprakta siyanür var mı? Uzman isim gerçekleri açıkladı!

Laikçi hayat tarzı bu kez CHP’yi vurdu "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler"

Bu ürünle araç sahipleri akaryakıt istasyonlarının yolunu unutacak! Konyalı bilim insanından müthiş buluş

Erdoğan-Sisi zirvesi dünyada manşet oldu! O gazeteler zirveyi böyle gördü

Japonya eski Adalet Bakanı Yardımcısından itiraf: 'Oyları satın aldım'

Arap ülkesinde Türk şirketine skandal tehdit! İş yapamaz hale gelip dev projeden çekildiler

Burada otomobiller yarı fiyatına satılıyor: 30 bin liraya da var 300 bin liraya da!

Kadın yolcuyu böyle taciz etti cezasını çekti O anlar saniye saniye görüntülendi
Siyaset Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama
Siyaset

Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:13:00 -
Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i neden tercih etmediklerini açıkladı. Aynı zamanda Özel, Hatay'da tekrar aday gösterilmesi büyük tepki çeken Lütfü Savaş hakkında da konuştu.

CHP'nin belediye başkan adaylarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm Türkiye’de iddialıyız. Çok sürprizler olacak" dedi. Özel, Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalar için "Alternatif arayışı içindeyiz" açıklaması yaptı. CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Özgür Özel, aday açıklamalarından sonra partisinde yaşanan tartışmalara ilişkin "Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. Adaylar belli olduktan sonra CHP’de sorun kalmıyor. Bursa’yı alacağız. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de de çok iddialıyız. Çok sürprizler olacak. Yüzyılın sürprizini de Malatya’da yapacağız" dedi.

Çankaya’da 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’in aday gösterilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Özel, "Çok üzerinde durduğum ve içime sinen bir adaylık. Onu avukat parantezine almak büyük haksızlık" dedi.

Partinin seçim sloganını "İşimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz belediyecilik" olarak açıklayan Özel, "En rahat olduğum iki il Ankara ve İstanbul. Partinin oyunun çok üzerinde bir kabul oranları var. Sıkı çalışıyorlar" dedi.

Hatay’da Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalara da değinen Özel, "Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP lideri Özel, gazetecilere, "İzmir’de bir yenilenme ve yeniden seçmenin dönüp CHP’ye bakmasını istiyorduk. Çünkü hizmetten değil ama bir yorgunluk vardı" yorumunu yaptı.

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı
Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Siyaset

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz
Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz

Siyaset

Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!
DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Siyaset

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü
Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü

Gündem

Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23