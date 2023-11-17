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Siyaset Özgür Özel’den ‘tarifeli’ şov
Siyaset

Özgür Özel’den ‘tarifeli’ şov

Yeniakit Publisher
2023-11-17 11:29:00 -
Özgür Özel’den ‘tarifeli’ şov

Her fırsatta emek, hak, adaletten bahseden ve Kıbrıs’ın 40. kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa’ya yaptığı ziyarete tarifeli uçakla seyahat ederek, “israftan kaçınan başkan” imajı çizmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Kasım’da gölge başkan gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu ile Hatay’a özel jetle gitmişti.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları ile genel başkan seçilen Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor. Her fırsatta emek, hak, adaletten bahseden ve Kıbrıs’ın 40. kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa’ya gerçekleştirdiği ziyarete tarifeli uçakla seyahat ederek israftan kaçınan başkan imajı çizmeye çalışan Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay’a özel jet uçakla gittiği ortaya çıktı. Özel ve beraberindeki heyetin halkçı geçinip özel jetlerden inmemesi CHP’lilerin ikiyüzlü ve riyakâr siyaset anlayışına sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında “Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak” diyen Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’a saati 12 bin dolarlık özel jetle gittiği ortaya çıkmıştı. Yine elektrik faturalarından hükümeti sorumlu tutan ve “fatura ödemeyeceğim” diyerek halkı provoke eden CHP’nin devrik lideri Kılıçdaroğlu, eşiyle “Sevgililer Günü” fotoğrafı çekmek için İzmir’den Ankara’ya özel uçakla gitmişti.

İmamoğlu musakka şovu yapmıştı

Musakka-antrikot edebiyatı ile eşitlikçi gibi davranan İmamoğlu ise 2019 yerel seçimleri öncesi seçim çalışmaları kapsamında özel jetten inmiyordu. Sermaye sahiplerinin kendisine tahsis ettiği jetlerden inmeyen İmamoğlu, uçuşlarına yönelik faturayı 4.5 yıl geçmesine rağmen paylaşmadı. Personeline musakka yedirdiği yemekte ise kendisi antrikot ziyafeti çekmişti.

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