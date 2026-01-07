Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basına kapalı gerçekleştirdiği toplantıda milletvekillerine yönelik sarf ettiği sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre Özel, önümüzdeki seçimlerin kazanılamaması halinde kendisinin 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Bu çarpıcı beyanların sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını belirten Yarkadaş, Özel’in vekillere de "Siz de benimle birlikte yatarsınız" diyerek gözdağı verdiğini öne sürdü.

Beş farklı milletvekili tarafından doğrulandığı iddia edilen bu sözler, CHP liderinin hangi gizli dosyalar veya hukuki süreçler nedeniyle böyle bir endişe taşıdığı sorusunu akıllara getirdi.