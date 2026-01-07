Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı itiraflar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın TGRT Haber ekranlarında dile getirdiği iddialara göre Özel, seçimlerin kaybedilmesi durumunda kendisinin en az 30 yıl hapis yatacağını ve milletvekillerinin de bu süreçte kendisiyle birlikte aynı akıbeti paylaşacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basına kapalı gerçekleştirdiği toplantıda milletvekillerine yönelik sarf ettiği sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre Özel, önümüzdeki seçimlerin kazanılamaması halinde kendisinin 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Bu çarpıcı beyanların sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını belirten Yarkadaş, Özel’in vekillere de "Siz de benimle birlikte yatarsınız" diyerek gözdağı verdiğini öne sürdü.

 

Beş farklı milletvekili tarafından doğrulandığı iddia edilen bu sözler, CHP liderinin hangi gizli dosyalar veya hukuki süreçler nedeniyle böyle bir endişe taşıdığı sorusunu akıllara getirdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asa

bockt diyor sadece ben 20 milyon usd verdim...belediye baskanlik karsiligi caldigi digerleriyle milyar usd ....yurt disina ciksa nesillerine yeter hirsizin

resat,

bu sözler ,abdestinden şüphelerinin olduğunu, yaptıklarının farkında olduklarının işaretidir ,sonra bunları kendisi içinmi söylüyor ,yoksa vekaletini yaptığı içinmi söylüyor acaba ???
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
