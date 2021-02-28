Özgür Özel'den provokatörler için çağrı: TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na seslendi!

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Çoğu öğrenci bile çıkmayan DHKP-C'li teröristlerin desteğini alan provokatörler için 'gençlerimize sahip çıkmalıyız' çağrısı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gösterilere katılan onlarca gencimiz ev hapsi uygulamasıyla karşı karşıya kalmakta olduğundan özgürlüklerinden alıkonulmuşlardır." dedi.

'Gençlerimiz ev hapsinde'

Özgür Özel, emniyet güçlerimize iftira atmayı sürdürerek TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun harekete geçmesi çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na seslenen CHP'li Özel, Türkiye’nin insan hakları ihlalleri noktasında yakın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını iddia ederek, "Halihazırda gösterilere katılan onlarca gencimiz ev hapsi uygulamasıyla karşı karşıya kalmakta olduğundan özgürlüklerinden alıkonulmuşlardır." dedi.

İktidarı hedef aldı

Yasa dışı örgütlerin bizzat içlerine karışarak destek verdiği taşkınlık çıkartan gruplar için şu güzellemeyi yaptı:

"Protestolara katılan bu ülkenin pırıl pırıl gençleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, kabine üyeleri, Saray yetkilileri ya da Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerince isimleri verilerek birtakım terör örgütleriyle irtibatlandırılmışsa da hiçbiri hakkında terör örgütü bağı bulunamamıştır."

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni öne sürdü

"Ağır bir insan hakkı ihlali ile karşı karşıya olan bu gençlerimizin durumunu aradan geçen süre içinde komisyonunuzun gündeme almamış olmasını yadırgadığımı, bu durumun komisyonunuzun kuruluş kanunuyla da çeliştiğini not etmek istiyorum. Bu durumun Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 'hiç kimsenin hürriyetinden mahrum edilemeyeceği' ilkesiyle de çelişmesinden hareketle özgürlüklerinden mahrum bırakılan gençlerimizin durumu ile Anayasa’nın 34’üncü maddesinin bizzat yürütme erki tarafından işlevsizleştirilmesi konularının komisyonunuzun gündemine alınması çağrısında bulunuyorum.”