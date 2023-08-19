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Siyaset Özgür Özel'den CHP'ye 'Atatürk'ün arkasına saklanmayın' eleştirisi
Siyaset

Özgür Özel'den CHP'ye 'Atatürk'ün arkasına saklanmayın' eleştirisi

Yeniakit Publisher
2023-08-19 17:50:00 -
Özgür Özel'den CHP'ye 'Atatürk'ün arkasına saklanmayın' eleştirisi

CHP'nin önümüzdeki kurultayında Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması beklenen Özgür Özel, seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez" dedi.

CHP'nin önümüzdeki kurultayında Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması beklenen Özgür Özel, seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez" dedi.

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de istifa sesleri yükselmeye başladı.

Bir seçim daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, yerel seçimler öncesi değişikliğe ihtiyaç olduğu görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu cephesi ise gelen istifa taleplerine kulaklarını tıkadı.

Hal böyle olunca başını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çektiği değişimciler, muhalif seçmende yaşanan kopuşu dillendirmeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel Bodrum'da konuştu

Son olarak Bodrum Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ev sahipliğinde, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde Osman Özgüven ve Yerel Devrim Belgeseli izlendi, “Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik” söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özel etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var"

Türkiye siyasetinin, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün herkes herkesi eleştirebilir. Geldiğimiz nokta şu hepimiz için bu geceyi bitirmek üzere bir şarkı isteyecek olsam, Sezen Aksu’dan ‘Masum değiliz hiçbirimiz’ şarkısını isterim. Türkiye siyaseti, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur, yüzde 87’lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz." dedi.
Özgür Özel: Sıkışınca Atatürk'ten bahsedip alkış alarak ilerlenmez
Özgür Özel katıldığı etkinlikte soruları yanıtladı

"Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez"

Muhalif seçmende duygusal bir kopuş olduğunu da söyleyen Özel, yapılan Atatürk istismarına dikkat çekti.

Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmedim

Cibiliyeti bozuk, sanki aynı tornadan çıkmışlar. Hangisi olursa olsun fark etmez, hepsi de aziz Türk Milletinin başına beladır. Terör örgütlerinin (Fetö/ Pkk) açıktan desteklediği bu siyaset esnafları, asla kazanmamalı-dırlar...(genel ve yerel seçim fark etmez)
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