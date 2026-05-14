Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu “Kocan erkek gibi dik durmadı”

AKŞAM Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Gökhan Budak, Özgür Özel'in kendisi CHP'den ayrılırken eşini bizzat aradığını iddia etti. Budak, görüşmenin içeriğine dair şu iddiaları paylaştı:

"Kocan dik durmadı" mesajı ve vekillik teklifi

Hakaret İddiası: Özel’in eşini arayarak, "Kocan erkek gibi dik durmadı" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Siyasi Teklif: Budak, Özel'in aynı telefon görüşmesinde eşine milletvekilliği teklif ederek kendisini ikna etmeye çalıştığını savundu.

"Siyasi nezaketsizlik ve agresif tavır"

Belediye Başkanı Budak, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra üslup değişikliğine gittiğini ve aşırı agresif bir tutum sergilediğini iddia etti. Budak, şunları kaydetti:

"Bir genel başkanın bu kadar fütursuzca konuşması, tehditler savurması, hakaret etmesi ve bir belediye başkanının eşini araması yakışıksızdır. Hayatımda böyle bir siyasi nezaketsizlik görmedim. Gece yarısı insanları arayıp hakaret etmek doğru değil."

CHP'de vesayet ve "Atatürk çizgisi" eleştirisi

Partideki gidişattan rahatsız olduğu için AK Parti'ye geçtiğini belirten Budak, CHP'nin mevcut yönetim altında savrulduğunu savundu. Partinin belli bir ekibin vesayeti altında olduğunu iddia eden Budak, CHP'nin Mustafa Kemal ATATÜRK'ün çizgisinden uzaklaştığını ve verilen vaatlerin yerine getirilmediğini sözlerine ekledi.

Budak ayrıca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik benzer tehdit mesajları olduğu iddialarına da değinerek, Köksal'ın duruşuna destek verdi.