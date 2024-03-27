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Gündem Özgür Özel'den 15 Temmuz kahramanlarına alçak sözler: Kot üstüne kefen çeken zibidiler...
Gündem

Özgür Özel'den 15 Temmuz kahramanlarına alçak sözler: Kot üstüne kefen çeken zibidiler...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 22:53:00 -

Gafları ve söylemleriyle dikiş tutturamayan CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz kahramanlarına, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler.." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Seçime günler kala CHP'de olaylar bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa çıkan vatandaşları skandal sözlerle hedef aldı.

Özel, 15 Temmuz kahramanlarına, "Kot üstüne kefen çekenler" diyerek dil uzattı.

15 Temmuz darbe girişimine direnenlere 'zibidi' dedi.

Özel, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" dedi.

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