Özgür Özel 'yalan' dedi, Enver Aysever kapak yaptı: ‘Hırsızın elini sıkmam’ sözümün arkasındayım’

CHP içerisinde sular durulmuyor. Çekmeköy mitinginde konuşan Özgür Özel, Enver Aysever’in cezaevinde Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadığı ve ağır ifadeler kullandığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak Özel’i boşa düşürdü. Açıklamada, Aysever’in sadece İmamoğlu’na değil, Özgür Özel’e de "Hırsızları savunarak partinin gündemini meşgul ederseniz yer değiştireceğiz" diyerek rest çektiği teyit edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Silivri Cezaevi ziyareti sırasında yaşandığı iddia edilen diyaloğu "Bir kelimesi doğru değil" diyerek reddetmesine, gazeteci Enver Aysever’den tokat gibi yanıt geldi. Aysever’in avukatı, Ekrem İmamoğlu’na yönelik "Ben hırsızın elini sıkmam" sözlerinin arkasında olduklarını belirterek Özgür Özel’i "gerçeği inkâr etmekle" suçladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Gazeteci Enver Aysever'in cezaevinde Ekrem İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam" dediği iddiasını yalanlamıştı. Aysever'in avukatı, yaşanan diyaloğun doğru olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, gazeteci Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi ziyareti sırasında söylediği "Ben hırsızın elini sıkmam" sözlerinin gerçek olmadığını iddia etti.

Özel, "Yok efendim Silivri'de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" dedi.

ENVER AYSEVER'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA

Özgür Özel'in sözlerine gazeteci Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz'dan yalanlama geldi. Dilbaz, Aysever'in Ekrem İmamoğlu için "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını ve Özgür Özel'e "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" dediğini beyan etti.

"MÜVEKKİLİM, SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ARKASINDADIR"

Enver Aysever'in avukatı aracılığı ile yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur. Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

