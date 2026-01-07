  • İSTANBUL
Özgür Özel ve ekibi, iç cephe için tehdit
Gündem

Özgür Özel ve ekibi, iç cephe için tehdit

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel ve ekibi, iç cephe için tehdit

Türkiye’yi büyütmek için gecesini gündüzüne katan Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin iç cephenin önemine dikkat çeken açıklamaları CHP’nin anarşi çıkarmak için yaptığı hamleleri akıllara getirdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Venezuela darbesinde Erdoğan’ın sustuğu yalanını dillendirerek istismar siyasetine ara vermeyeceğini dışa vuran Özgür Özel, tahrikçi damarıyla da huzuru bozma planını ileri taşıyacağını gösterdi.

Milli güvenlik sorunu

Düşmanın yanında durduğu gibi sokağı kaşıma ve halkı karşı karşıya getirme huyunu terk etmeyen, bölgeyi sulha kavuşturmaya yönelik ‘Terörsüz Türkiye’ projesini akim kılmak için de gerekli her adımı atan Özel’in iç cepheyi aşındırma sabotajları tepki topluyor. Toplumdan “CHP milli güvenlik sorunu hâline geldi” tepkisi yükseldi. İktidarın barışçıl dış siyasetine katlanamayan, hem bölgede hem ülkede kaos ve şiddeti hakim kılmaya çalışan Özel’den ise çıt çıkmadı. Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, konuya ilişkin şunları söyledi: “Herkesin iç cephe anlayışı farklı. Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı’na göre iç cephe Müslüman’ın, Hristiyan’ın, Yahudi’nin, Ermeni’nin, Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Laz’ın, Çerkez’in barış içinde olmasıdır. Kimliği ne olursa olsun bu ülkede, bölgede bulunan ve ‘Ben buranın çocuğuyum’ diyenin rahata kavuşmasıdır. Özel ise iç cephe kavramını farklı algılıyor. ‘Ben Jön Türküm’ dedi. Jön Türk kim? Vaktiyle İngiliz sefirinin arabasını at gibi çekenler değil mi? Aradan asır geçmiş ama kafa aynı. Şu anda İngiliz sefirinin arabasını çekenlerin torunları sahnede. İngiliz’e ‘Neden yanımızda durmadınız’ diye sitem ediyor. Ülkesini Londra’da, Avrupa’da şikâyet edip duruyor.

 

MADURO BAHANE

Venezuela’da yapılan darbeyi de ülkesine karşı kullanıyor. Cumhurbaşkanı’na haksız ithamlarda bulunuyor. Maduro, bizim babamızın oğlu değil, dindaşlığımız da yok. Buna rağmen Maduro’yu evinden alan hayduda tepki veriyoruz. Özel ne yapıyor? Cumhurbaşkanı’na saldırıyor. Maduro’nun başına gelen Erdoğan’ın başına gelse mutlu olacağı kati. Allah muhafaza, 15 Temmuz’da FETÖ muvaffak olsa Kılıçdaroğlu gibi Özel de göbek atacaktı. Neden provokasyonu bırakmıyor? Cibilliyetinin gereğini yerine getirir. ‘Halk galeyana gelsin de bana iktidarın yolu açılsın’ diye düşünür. Tıpkı akrep gibi.

1
Yorumlar

Yorumlar

Tunç

Rabbim, çapsız, niteliksiz, kalitesiz, sığ, kifayetsiz müptezellere fırsat vermesin.

Vatan Yılmaz

Osmanlı’nın FETÖ’sü CHP’yı kurdu.. Başka yoruma gerek yok…
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
