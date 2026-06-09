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Gündem Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya yine tazminat ödeyecek
Gündem

Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya yine tazminat ödeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya yine tazminat ödeyecek

Önceki hafta peş peşe görülen 2 davayı kaybeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yine tazminat ödemeye mahkum edildi. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel’in Süleyman Soylu'ya 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2021 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında kararını verdi. Mahkeme, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun açtığı davayı kabul ederek Özgür Özel'in toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Özgür Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin Süleyman Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Bu kapsamda mahkeme, söz konusu paylaşımlar nedeniyle toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu'ya ödenmesine karar verdi.

ÖZEL'E RET

Özgür Özel tarafından açılan karşı dava ise mahkeme tarafından reddedildi. Soylu, geçtiğimiz günlerde de Özel'e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasını kazanmış, mahkemeler Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti.

 

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Yorumlar

bayram Altuğ

aldığın tazminata millete döner dağıt sesi çok büyük olur
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