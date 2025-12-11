  • İSTANBUL
Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel: Rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir! Ordudan atılan korsan teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir” gündeme bomba gibi düştü. Konuşmasında hükümeti ‘rejim’ olarak tanımlayan Özel, bu kişilere sahip çıkmayı “namus borcu” şeklinde niteledi.

2024 yılında 30 Ağustos Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atan teğmenler ordudan ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

 

Özgür Özel skandalın sahiplerine arka çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Çatalca'da düzenlediği mitingde konuştu.

Konuşmasında kılıçlı korsan yemin skandalına değinen Özel, teğmenlere arka çıkan ifadeler kullandı.

 

"Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir." diyen Özel, 'rejim' olarak nitelediği hükümetin kimi üzdüyse onu korumalarının, bütün mağdurlara sahip çıkmalarının 'namus borcu' olduğunu ifade ederek, "Hep 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz' diyoruz. En büyük onurumuzdur, gururumuzdur. Oturduğumuz koltuk İsmet Paşa'nın da koltuğudur, ondan bize vasiyet namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasıdır." dedi.

Yorumlar

ata

darbeci darbeciyi chp.de bulur...

Mustafa Gürsoy

Bu konuşmayı yapan namussuzdur, şerefsizdir
