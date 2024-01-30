  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!
Siyaset

Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 10:01:00 -
Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sarıyer’de bir kiliseye saldıran teröristler, bir kişiyi öldürdü..

Teröristlerin birisi Rus uyruklu, diğeri Tacikistan uyruklu..

Rus ve Tacik niye Türkiye’de bir kilisede saldırı düzenliyor ki?

Rus veya Tacik’in, kiliselerle ne alıp veremediği olabilir ki?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem de Türkiye’deki bir kilise ile ne alakası olabilir ki?..

Kafamız karışıyor..

Haberlerin ayrıntılarını okumaya devam ediyoruz.

O da ne?

Öldürülen kişi, aslında Hristiyan değilmiş..

İyice kafamız karışıyor..

Öldürülen kişinin adı Tuncer..

Annesinin adı Huriye...

Cenaze kalkıyor, o da ilginç; cemevinden..

Dönüyoruz, kilisede kimler varmış, okuyoruz..

Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu da o gün, o saatte kilisede imiş..

Garip mi, arka planında büyük işaretler mi var; saldırganların kullandıkları araç da 1 yıl önce Polonya’dan gelmiş..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi
Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

Gündem

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok
CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok

Gündem

CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok

O ağlamasın da kim ağlasın? Özgür Özel'e partisinden vurgun!
O ağlamasın da kim ağlasın? Özgür Özel'e partisinden vurgun!

Gündem

O ağlamasın da kim ağlasın? Özgür Özel'e partisinden vurgun!

CHP’de İzmir ve Çankaya krizi! Özgür Özel’in otoritesi bitti
CHP’de İzmir ve Çankaya krizi! Özgür Özel’in otoritesi bitti

Gündem

CHP’de İzmir ve Çankaya krizi! Özgür Özel’in otoritesi bitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23