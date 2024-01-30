Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sarıyer’de bir kiliseye saldıran teröristler, bir kişiyi öldürdü..

Teröristlerin birisi Rus uyruklu, diğeri Tacikistan uyruklu..

Rus ve Tacik niye Türkiye’de bir kilisede saldırı düzenliyor ki?

Rus veya Tacik’in, kiliselerle ne alıp veremediği olabilir ki?

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Hem de Türkiye’deki bir kilise ile ne alakası olabilir ki?..

Kafamız karışıyor..

Haberlerin ayrıntılarını okumaya devam ediyoruz.

O da ne?

Öldürülen kişi, aslında Hristiyan değilmiş..

İyice kafamız karışıyor..

Öldürülen kişinin adı Tuncer..

Annesinin adı Huriye...

Cenaze kalkıyor, o da ilginç; cemevinden..

Dönüyoruz, kilisede kimler varmış, okuyoruz..

Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu da o gün, o saatte kilisede imiş..

Garip mi, arka planında büyük işaretler mi var; saldırganların kullandıkları araç da 1 yıl önce Polonya’dan gelmiş..

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