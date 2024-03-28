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Gündem Özgür Özel panikledi! 'Adaylıktan çekil' çağrısı
Gündem

Özgür Özel panikledi! 'Adaylıktan çekil' çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 02:49:00 -

CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç'i tehdit ederek, "Sen hem partiye, 'Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye bu riske alet olacaksın, hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Sarıyer'de seçimi kaybetme risklerinin olduğunu belirten Özel, aday gösterilmediği için CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i tehdit etti.

Özgür Özel: AK Parti'nin gelme tehlikesi var

Özel, "Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, ben yıllarca bu partinin adayı oldum, çok iyi. Hadi o zaman gençleşme, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt, gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. 'Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım', 'Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım' bir de diyormuş ki 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim' bakın partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Ben anlatacağım şimdi. Bakın partinin adı belli, Cumhuriyet Halk Partisi, bayrağı belli, amblemi belli. Kurucusu belli, kim kurucusu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mevcut genel başkanı belli, söylüyorum; partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 ok ise, genel başkanı Özgür Özel ise, bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur nokta. Efendim, 'Ben aday olayım, seçilirsem geri geleyim. 'Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için, AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye bu riske alet olacaksın, hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle yağma." sözlerini sarf etti.

"Rozetimi kendim takarım"

Genç'e çağrıda bulunan Özel, "Buradan son çağrımdır. Partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, yapma başkanım dedim, yapma büyüğümüzsün dedim, gel genel merkezde beraber çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz." ifadelerini kullandı.
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