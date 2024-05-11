Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtığında Bahçeli'nin yanıtı bakın ne olmuş? Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede en çok merak edilen konunun Osman Kavala olduğunu belirterek, "O nedenle görüşmede Özgür Özel, Osman Kavala konusunu açtı mı? Devlet Bahçeli’nin yanıtı ne oldu?" diye yazdı.

Özel'in Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirdiğini savunan Selvi, "AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, 'Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz' demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım" ifadelerini kullandı.



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