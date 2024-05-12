Özgür Özel neye uğradığını şaşıracak! “Osman Kavala” detayı dikkat çekti

Gaffar Yakınca, “Twitter’ı dinlemek yerine sokağın sesini dinlemek daha organik ve gerçekçi siyaset üretmeye katkı sağlıyor” diyen Özgür Özel’e efsane bir kapak yaptı. Sokaktaki vatandaşların böyle bir gündemi olmamasına rağmen, Özel’in her gün en az bir kere “Osman Kavala’yı serbest bırakın” çıkışı yapmasını eleştiren Yakınca, Aydınlık’taki yazısında şunları kaydetti:

“Özgür Özel "Twitter’ı dinlemek yerine sokağın sesini dinlemek daha organik ve gerçekçi siyaset üretmeye katkı sağlıyor." demiş. Özgür Bey, sağduyulu tespitleri ile bizi gerçekten şaşırtıyor. Bravo.

Ama sanırım kendi dediğini kendisi pek uygulamıyor. Öyle olsaydı eğer, her gün en az bir kere “Osman Kavala’yı serbest bırakın” der miydi hiç? Belli ki sokakta insanların ne konuştuğundan pek haberi yok.”



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