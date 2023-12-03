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Gündem Özgür Özel, mahalle yanarken villasını korumaya aldıran CHP'li Başkan'ı yeniden aday olarak açıkladı
Gündem

Özgür Özel, mahalle yanarken villasını korumaya aldıran CHP'li Başkan'ı yeniden aday olarak açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 19:38:00 -
Özgür Özel, mahalle yanarken villasını korumaya aldıran CHP'li Başkan'ı yeniden aday olarak açıkladı

Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangınları sırasında kendi villasını belediyeye ait araçlarla korumaya aldıran, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Manavgat ilçesinde partisinin yeni dönem için atacağı adımları milletvekilleriyle görüştü. Özel, Manavgat'ta bulunan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerle bir araya gelen Özel ve eşi Didem Özel, engellilerle yakından ilgilendi. Engelli çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Özel, bir engelli çocuğa CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini taktı ve fotoğraf çektirdi.

'Kendini ikna etmeye çalışıyorum'

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" dedi. Özel daha sonra Sözen'i kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Sözen'in elini kaldırarak adaylığını açıklayan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Özel ve beraberindekiler, daha sonra milletvekilleriyle toplantı yaptıkları otele geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sırasında kışlık villasını dozerlerle koruma altına alan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yangının küle çevirdiği Kalemler Köyü'ndeki yazlık villasını da korumaya aldırdığı ortaya çıktı.

AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" ifadeleriyle tepki göstermişti.
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