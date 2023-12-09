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Siyaset Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'git buradan heykeli'
Siyaset

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'git buradan heykeli'

Yeniakit Publisher
2023-12-09 13:46:00 -
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'git buradan heykeli'

Türkiye'de tek görevi heykel dikmek olan CHP'de işler bildiğiniz gibi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret eden Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na heykel hediye ettiği ortaya çıktı. Heykelin eteklerinde CHP’nin 6 oku, sırtında ve omuzlarında ise Atatürk ve Cumhuriyet sembolleri bulunuyor. Sosyal medyada ise 'git buradan heykeli hediye etmiş' yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve yerel seçimler için ittifak talebinde bulunmuştu.

Ancak İyi Parti cephesinden CHP'nin teklifine 'seçime kendi adaylarımızla gireceğiz' yanıtı gelmişti.

Nezaket ziyareti olarak açıklandı

Bu gelişmenin ardından dün Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dün Ankara’daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi olduğu tahmin edilen ziyaretin ‘nezaket ziyareti’ kapsamında olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisinden ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel'den heykel hediyesi...

Görüşmeye ilişkin ise dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Buna göre Özel, bir saat süren ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na bir heykel hediye etti.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği heykelin eteklerinde CHP’nin 6 okunu, sırtında ve omuzlarında ise Atatürk ve Cumhuriyet sembollerini taşıdığı öğrenildi.

Sosyal medyada ise ‘git buradan heykeli hediye etmiş’ yorumları yapıldı.

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