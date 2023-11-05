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CHP'liden mescide büyük saygısızlık
Sosyal Medya Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım demişti! Hadi sözünde dur Yarkadaş
Sosyal Medya

Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım demişti! Hadi sözünde dur Yarkadaş

Yeniakit Publisher
2023-11-05 13:28:00 -

"Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" diyen Barış Yarkadaş'ın ne yapacağı tartışma konusu oldu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel partinin yeni lideri olabilmek için yarıştı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel'in seçilmesinin ardından CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Yarkadaş, canlı yayında "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" demişti.

Özel'in seçilmesinin ardından Yarkadaş'ın bu sözleri sosyal medya platformu X'te gündeme geldi, "Barış Yarkadaş" etiketi ise TT (Trend Topic) oldu.
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Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı, Yarkadaş'ın için "Özgür Özel kazansın mesleği bırakırım diyen parmak kaldırsın" paylaşımı yaptı.

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