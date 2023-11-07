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Gündem 'Özgür Özel kazanırsa bırakım' demişti! Barış Yarkadaş sözünü tuttu
Gündem

'Özgür Özel kazanırsa bırakım' demişti! Barış Yarkadaş sözünü tuttu

Yeniakit Publisher
2023-11-07 02:15:00 -

CHP'deki seçim sonuçları sonrası, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında söylediği, 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' ifadeleri yeniden gündem olmuştu. Yarkadaş kararını canlı yayında açıkladı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'ı 5 Ekim gecesi Özgür Özel'in galibiyetiyle sona ermişti.

CHP'deki Genel Başkanlık yarışında ilk turda sandık başına giden 1366 delegenin verdiği oylarda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

CHP'deki seçim sonuçları sonrası, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında söylediği, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadeleri yeniden gündem olmuştu.

Aktif gazeteciliği bırakıyorum

Kararını yine aynı kanalda açıklayan CHP'li Yarkadaş, "Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün itibariyle Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Ve saat 23:49 itibariyle sizlerin huzurunda, söz verdiğim üzere, karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum." sözlerini kullandı.

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