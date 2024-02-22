  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni dönem başlıyor! Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor!

Fatih Karahan yönetiminde ilk kez karar! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı resmen açıkladı! Milli Uçak Gemisinde müthiş gelişme

Türkiye'nin Arnavutluk ile anlaşması bir ülkeyi salladı: Türkler kötü bir şey yapacak

Borcunu öde! Özgür, Meral’e böyle seslendi

Teskereye ‘hayır’ diyen CHP’ye gelsin! ‘SINIR ÖTESİ ÜS’ anketinde müthiş sonuçlar

"Selçuk Bayraktar'ın hocaları ülkemizde" deyip fena uçmuşlardı! Türkiye'ye karşı iki İHA üretip dünyaya tanıttılar

F-35 mi, Milli Muharip Uçak Kaan mı? Hintliler dünyanın merak ettiği soruya cevap verdi

ABD lideri kontrolden çıktı! Biden’dan Putin’e Sinkafli Küfür

İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı
Siyaset Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!
Siyaset

Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 19:37:00 -
Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı olan İYİ Parti'den 'jest' beklerken, Akşener "Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün" ifadelerini kullanarak kapıları tamamen kapattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "İzmir Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, Balıkesir için “jest” beklediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün" sözleriyle kapıyı tamamen kapatıp İzmirlilerden Ümit Özlale'ye oy vermelerini istedi.

Özel 'borç' göndermesinde bulunmuştu

Özgür Özel, Halk TV yayınında eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulunarak Akşener'den Balıkesir için "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir için böyle bir şey bekliyorum." sözleriyle jest istemişti.

Yüzündeki Rabbi Yessir tarihe karıştı! Akşener'den Ekrem'e bombardıman
Yüzündeki Rabbi Yessir tarihe karıştı! Akşener'den Ekrem'e bombardıman

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzündeki Rabbi Yessir tarihe karıştı! Akşener'den Ekrem'e bombardıman

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

Gündem

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

Akşener’in o sözleri İmamoğlu’nu resmen çılgına çevirdi! Bakın hangi kararı aldı! O eski günler artık mazide kaldı
Akşener’in o sözleri İmamoğlu’nu resmen çılgına çevirdi! Bakın hangi kararı aldı! O eski günler artık mazide kaldı

Siyaset

Akşener’in o sözleri İmamoğlu’nu resmen çılgına çevirdi! Bakın hangi kararı aldı! O eski günler artık mazide kaldı

İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı
İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı

Sosyal Medya

İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23