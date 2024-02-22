Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "İzmir Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, Balıkesir için “jest” beklediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün" sözleriyle kapıyı tamamen kapatıp İzmirlilerden Ümit Özlale'ye oy vermelerini istedi.

Özel 'borç' göndermesinde bulunmuştu

Özgür Özel, Halk TV yayınında eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulunarak Akşener'den Balıkesir için "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir için böyle bir şey bekliyorum." sözleriyle jest istemişti.