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Siyaset Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!
Siyaset

Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:31:00 - 2024-03-03 21:44:55
Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu reddetti!

Bedelli askerliği daha önceki yıllarda destekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz' sözlerinin ucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dokundu. CHP'nin eş başkanı İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kapalı kapılar arkasında ittifak pazarlıkları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in askerlerle ilgili yaptığı yorum gündemdeki yerini koruyor. Manisa’nın Soma ilçesinde konuşan Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret ederek onları vatanlarını sevmemekle suçladı. Özgür Özel, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu da bedelli çıktı

Kılıçdaroğlu'nun sık sık gaf yapmasına alışmışken, CHP lideri Özel de baltayı fena taşa vurdu.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun devrildiği olaylı kurultaydan sonra CHP’yi “eş başkan” gibi yönettiği İmamoğlu’nun kalesine fena gol attığı belirlendi. Özel’in “CHP’ye oy vermesinler” dediği bedelli askerler listesinde Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu’nun askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı’nda 2000 yılında bedelli olarak yaptığı kaydedildi.
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İmamoğlu'nun tertibinden: Akıldan fukara mısın?

İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı gazeteci Atılgan Bayar konuyu bu yönüyle değerlendirerek Özgür Özel’in akıl sağlığını sorguladı.

Bayar, “Özgür Özel bedelli askerlik yapanların oyunu istemediğini açıkladı. Adam akıldan biraz fukara mı anlamadım. Bedelli askerlik yapan adayı Ekrem İmanoğlu’na bedellilerin oy vermemesini istiyor?” dedi.

Özel de bedelli askerliği savunuyordu

Meydanlarda bedelli askerlik yapanları vatanı sevmemekle itham eden CHP lideri Özgür Özel’in 2018 yılında bedelli askerlik uygulamasına destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Bununla yetinmeyen Özel, devletin bedelli askerlik için ücretini tamamlayamayanlara maddi yardım sağlamasını önermişti.

İmamoğlu ekibinden ilginç mesaj

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya ekibinde görevli olduğu bilinen Şöhret Can Kolsuz, CHP lideri Özgür Özel’in ‘Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin’ açıklamasını kasıtlı olarak yaptığını ileri sürdü.

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