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Siyaset Özgür Özel 'hepsi geri alınacak' demişti! CHP'li Bursa Belediyesi resmen aile şirketi...
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Özgür Özel 'hepsi geri alınacak' demişti! CHP'li Bursa Belediyesi resmen aile şirketi...

Yeniakit Publisher
2024-05-21 22:04:00 -
Özgür Özel 'hepsi geri alınacak' demişti! CHP'li Bursa Belediyesi resmen aile şirketi...

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yaptığı akraba atamaları belediyenin son meclis toplantısında resmen okundu.

Tepkilere kulak tıkayan CHP'li Bozbey, belediyeyi aile şirketine çevirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında, yapılan atamaların kararı okundu.

Kanun gereği okutulan atamalara göre; Bozbey'in baldızı Sezen Uğurlu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, CHP Meclis üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız Dış İlişkiler Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdür Vekili, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olarak resmen atandı.

Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları için 'Hepsi geri alınacak' demişti.

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